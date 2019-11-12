Память о разбомбленной Югославии: семейная прогулка посла США по Белграду взорвала сербские соцсети

Сербские социальные сети обрушились с жесткой критикой на нового посла США Энтони Годфри после его семейной прогулки по Белграду. Пользователи Интернета посоветовали американскому дипломату почтить память невинных жертв НАТОвских бомбардировок.

Как пишет «Балканист.ру», Годфри вместе с супругой Анной совершил прогулку по сербской столице и крепости Калемегдан. Супруги разглядывали продающиеся сувенирные магниты и сыграли в шахматы в парке. Видеролик прогулки на своей странице в Фейсбуке опубликовало посольство США в Сербии.

В клипе видно, как посол с женой заходят в церковь Ружица, в которой дипломат, по его же словам, «отдал честь огромным жертвам, которые Сербия в качестве союзника США понесла в двух мировых войнах». Бурную реакцию комментаторов вызвало то обстоятельство, что в храме Годфри перекрестился как православный и зажег свечи.

Источник: кадр из видео американского посольства в Белграде

Некоторые пользователи выразили недоумение соблюдением православных обычаев американским дипломатом, который, впрочем, ранее возглавлял дипломатическое представительство США в Москве.

«Пройдитесь далее по городу к зданию разбомбленной гостелерадиокомпании РТС и почтите там память невинных жертв, которые Сербия понесла из-за США и НАТО», – предложил послу США один из комментаторов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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