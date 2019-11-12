Без прорыва: в Париже прошли переговоры президента Сербии и главы самопровозглашенного Косово

Сегодня в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона состоялась незапланированная ранее встреча президента Сербии Александра Вучича и главы самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи. Судя по заявлению сербского лидера, прорыва в отношениях между Белградом и Приштиной пока ожидать не следует.

Вучич назвал встречу «неглубокой» и подтвердил принципиальную позицию Белграда о том, что продолжение диалога с косовскими сепаратистами возможно только после отмены Приштиной пошлин на сербские товары. «Продолжение диалога, когда они отменят пошлины! Только тогда мы сможем сесть за стол», – подчеркнул президент Сербии.

По его словам, на прошедшей встрече он был «очень реалистичен, немного пессимистичен, но совершенно честен». «Встреча не была глубокой, и это не решается таким образом», – сказал Вучич и добавил, что с этим согласился Тачи, который во время обсуждения говорил, что пошлины может отменить только новое «правительство» Косова, формирование которого начнется в декабре этого года.

Париж, Катарина Лане

Париж. Другие новости 12.11.19

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