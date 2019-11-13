Сербские святыни в Косово на грани уничтожения: ЮНЕСКО уже в курсе

Белград опасается, что сербское культурное наследие Косово и Метохии может быть полностью уничтожено косовскими сепаратистами. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич журналистам после выступления после обращения к участникам 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. При этом он подчеркнул, что сербские православные святыни, в числе которых – монастыри Дечани, Печ, Грачаница, как и многие другие – требуют защиты.

«Это культурное наследие имеет значение не только для сербской идентичности, но и для всей Европы и мира», – обратил внимание Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии также заверил, что Белград уважает принципы Хартии ЮНЕСКО и будет продолжать их придерживаться, и при этом подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание защите культурного наследия от всех форм насилия.

По словам Вучича, спокойный межгосударственный диалог, терпимость, а также международный обмен очень важны для сохранения стабильности. «Мир – одна из самых важных целей, но он невозможен без знания культуры, без общения, без понимания различий между нами. ЮНЕСКО является одним из главных столпов, на которых всё держится», – констатировал Вучич.

Вместе с тем президент Сербии выразил уверенность, что самопровозглашенная республика Косово не может стать членом этой уважаемой международной организации. «У нас хорошие отношения с ЮНЕСКО, и нет никакого страха, что кто-то может нарушить порядок, при котором членами ЮНЕСКО являются только всемирно признанные страны. Это означает, что я уверен, что Косово не может стать ее членом и что Сербия в этой очень важной организации всегда сможет защитить свои интересы в будущем», – подчеркнул Вучич, отметив, Белград готов защищать соблюдение устава ЮНЕСКО в тесном и конструктивном сотрудничестве с другими странами, входящими в эту международную организацию.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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