Идет непрекращающаяся травля в СМИ: президент Сербии отказался от поездки в Хорватию

Президент Сербии Александр Вучич отказался от визита в Загреб, куда был приглашен на Конгресс Европейской народной партии в качестве лидера Сербской прогрессивной партии. Вучич пояснил, что такое решение принял на фоне травли в хорватских СМИ, а также своим нежеланием влиять на дальнейшее ухудшение позиции сербов в Хорватии.

В своем письме на имя председателя Европейской народной партии Жозефа Доля президент Сербии отметил, что «на протяжении нескольких недель идет медийная кампания почти во всех хорватских СМИ против моего приезда в Загреб и Хорватию». При этом Вучич подчеркнул, что «никаких реальных причин для такого рода травли не было и нет, за исключением того, что отдельные круги в хорватском обществе не могут привыкнуть к более сильной роли Сербии и к тому, что Сербия растет экономически, а политически она уже не на коленях».

«Как вы знаете, господин Председатель, я нисколько не пуглив, я много раз подвергался таким атакам и ответил на все организованные нападки. И сильно, и серьёзно, и ответственно, – пишет президент Сербии. – Кроме того, несомненно, что мой приезд в Хорватию и четкое представление сербской политики принесли бы мне значительные очки в Сербии, но я также учел, что для меня самая важная часть политики, которую я представляю, а именно, предложение пожать руки и открытые двери для улучшения отношений между сербами и хорватами, между Сербией и Хорватией в будущем. В то же время я никоим образом не хочу влиять на дальнейшее ухудшение позиции сербов в Республике Хорватия».

«Мое отсутствие, пожалуйста, понимайте как доказательство силы и желания изменить ситуацию к лучшему, а не доказательство слабости», – подчеркнул также президент Сербии, отметив, что нападки на него в Хорватии будут продолжаться.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.11.19

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