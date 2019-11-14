Дезинформация: НАТО опасается усиления российского влияния на Сербию

Североатлантический альянс опасается усиление влияния Москвы на Сербию – такой вывод можно сделать по итогам дискуссии на форуме НАТО «Проходим сквозь стены», организованный в Белграде Центром евроатлантических исследований, передает «Балканист.ру».

В частности, в своем выступлении на конференции глава Совета стратегической политики Драган Шутановац обратил внимание, что Запад вкладывает в Сербию больше, чем Россия, которая использует эмоции сербского народа в качестве средства своего влияния в стране. «Когда вы спросите серба, какую страну после Сербии он любит больше всего, то, скорее всего, он ответит Россию. Но если спросить, куда бы он отправил учиться детей, или какая система могла бы послужить Сербии примером, вам назовут Евросоюз, Норвегию, Канаду», – сказал Шутановац, назвав при этом визиты первых лиц России в Белград «десантом в Сербии» и призвал США вмешаться в ситуацию.

Со своей стороны представитель Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Гордон Дагилд заявил, что главное оружие России против Запада – это дезинформация. «Россия проявила агрессию против Украины и Грузии, устроила кибератаки на Эстонию, и тут дезинформация – главное оружие русских. Мы, демократическое общество, должны подумать над этим», – сказал он.

Старший научный сотрудник Американского совета по международным отношениям Уэйн Мэрри считает, что Россия сама вредит себе, проводя политику изоляции, которая негативно отражается на демографии и экономике. Тем не менее, по его оценке, санкции ЕС против России временны, в то время как американские могут длиться вечно, так как США рассматривают Москву в качестве геополитического противника. «Отношения США и России, я считаю, находятся в худшей ситуации со времен Никсона», – констатировал эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.11.19

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