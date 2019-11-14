«Мы раскалываемся вокруг территории»: сербская оппозиция готова признать независимость Косова

Один из лидеров сербской оппозиции – глава «Движения свободных граждан», известный актер Сергей Трифунович допускает признание Сербией независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Vreme.

«Вопрос заключается в том, почему бы Сербии не признать Косово, если будут соблюдены условия, касающиеся возвращения сербов и уважения их прав, решения вопросов собственности, положения Церкви, защиты культурного наследия, которое является бесценным и других жизненно важных тем», – сказал он.

«Мы раскалываемся вокруг территории, где все меньше людей хотят жить, и я имею в виду и сербов и албанцев в равной степени. Это правильные вопросы, и это должно быть главной мыслью для всех государственных чиновников, которые занимаются или будут иметь дело с проблемой Косово в будущем», – заявил Трифунович.

Говоря о лидере победившего на выборах в Косове движения «Самоопределение» и возможном будущем «премьер-министре» самопровозглашенной республики Альбине Курти, сербский оппозиционер заявил, что это образованный, принципиальный и жесткий политик, который действует как человек, «которого не могут подкупить, шантажировать или напугать». «Я не думаю, что это будет более мягкий переговорщик, чем предыдущие, но с ним, по крайней мере, можно поговорить. С теми, кто убивал детей и изымал органы у сербов, это было невозможно», – считает Трифунович.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.11.19

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