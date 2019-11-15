В Белграде открыта улица имени героя Советского Союза

Сегодня в Белграде президент Сербии Александр Вучич торжественно открыл улицу имени героя Советского Союза Николая Кравцова, погибшего в боях за освобождение сербской столицы. Идея была озвучена Вучичем месяц назад во время визита главы российского правительства Дмитрия Медведева, после чего проект одобрил городской парламент, передает «Балканист.ру».

Улица расположения в одном из самых красивых мест Белграда – новом квартале «Белград на воде», где строится около миллиона квадратных метров жилья, разбит парк размером почти три гектара, есть дорожки для велосипедистов и бегунов. Этот район на берегу Савы уже стал любимым местом для прогулок горожан.

Вучич отметил, что назвать новую улицу в честь русского героя именно здесь было верным решением. «Наш народ обязан этому человеку. Это действительно прекрасно выглядит. Благодарю людей, которые верили в этот проект», – отметил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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