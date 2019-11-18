российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 ноября 2019, 13:25 мск

Новости Балканы

Албанская певица устроила полуобнаженные танцы в сербской святыне

Фото: кадр из клипа Албаны Азизи

Албанская певица Албана Азизи оказалась в центре скандала после съемок видеоклипа на руинах православного храма – в церкви святого Николы, которая расположена на горе Ново Брдо в окрестностях Приштины.

Сербское население, живущее в окрестностях церкви, возмущено подобным поведением албанской артистки. «К сожалению, этот инцидент демонстрирует катастрофическое положение храма, который в последние месяцы находится под настоящей осадой албанских политиков и СМИ, которые призывают стереть с лица земли эту церковь или превратить ее в музей Армии Освобождения Косово», – подчеркнули в Рашко-Призренской епархии.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда албанские артисты оскверняют православные церкви. Пять лет назад Эра Истрефи ради съемок клипа устроила настоящую вакханалию в храме Христа Спасителя в Приштине.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 18.11.19

«Мы справимся со всем этим»: здоровью президента Сербии ничего не угрожает. / В Белграде открыта улица имени героя Советского Союза. / Балканский раскол: боснийские власти отказываются признать Республику Сербскую. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

«Мы раскалываемся вокруг территории»: сербская оппозиция готова признать независимость Косова

Проалбанская позиция: почему косовские сепаратисты опасаются русских

Приштина в ужасе: послом Совета Европы в Косово может стать противник албанских сепаратистов из России

Сербские святыни в Косово на грани уничтожения: ЮНЕСКО уже в курсе

Без прорыва: в Париже прошли переговоры президента Сербии и главы самопровозглашенного Косово

«Фантастическое соглашение»: лидер Сербии ответил на заявление «президента» Косова

Минус 16: Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Убийства, пытки и торговля человеческими органами: экс-«спикер» косовского «парламента» вызван на допрос в Гаагу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Культура, Общество, Политика, Скандалы и происшествия, Косовская проблема, Сербия,