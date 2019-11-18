Албанская певица устроила полуобнаженные танцы в сербской святыне

Албанская певица Албана Азизи оказалась в центре скандала после съемок видеоклипа на руинах православного храма – в церкви святого Николы, которая расположена на горе Ново Брдо в окрестностях Приштины.

Сербское население, живущее в окрестностях церкви, возмущено подобным поведением албанской артистки. «К сожалению, этот инцидент демонстрирует катастрофическое положение храма, который в последние месяцы находится под настоящей осадой албанских политиков и СМИ, которые призывают стереть с лица земли эту церковь или превратить ее в музей Армии Освобождения Косово», – подчеркнули в Рашко-Призренской епархии.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда албанские артисты оскверняют православные церкви. Пять лет назад Эра Истрефи ради съемок клипа устроила настоящую вакханалию в храме Христа Спасителя в Приштине.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 18.11.19

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