Приштина настроена на конфликт с Белградом: косовские албанцы готовы к милитаризации

Приштинские власти обостряют экстремистские настроения в самопровозглашенной республике для проекта «Великая Албания», реализация которого может быть связана с угрозой применения силы. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, комментируя последние заявления кандидата на пост «премьер-министра» Косово Альбина Курти.

Косовский политик, в частности, в очередной раз выступил против идеи разделения территории края – якобы этот проект президента Сербии Александра Вучича, «который хочет поделить Косово, а затем, через демаркацию с хорватами, разделить на части Боснию и Герцеговину». Все это, по словам Курти, «идет на руку России». При этом он назвал Вучича «политическим наследником Слободана Милошевича» и предупредил, что в случае возникновения нового конфликта «албанцы будут действовать против Сербии как нация, а не как хрупкое государство Косово».

В Белграде жестко отреагировали на это заявление. Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии подчеркнул, что кандидат на должность косовского «премьер-министра» в очередной раз подтвердил, что он представляет серьезную опасность для стабильности региона и всей Европы. «Его намерение состоит в том, чтобы своими фашистскими посланиями и действиями максимально усилить экстремистские настроения и милитаризировать албанцев, чтобы в будущем его проект «Великой Албании» мог быть навязан под угрозой применения силы», – заявил Джурич в комментарии порталу RTV.

Он также отметил, что «Сербия никогда не уступит врагам демократии и мира и применит политические, дипломатические и все другие доступные ей средства для обуздания поджигателя Курти и его экстремистски настроенных сторонников».

«Президент Сербии Александр Вучич является гарантом того, что будет использована любая возможность избежать конфликта с албанскими экстремистами. Однако Курти уже давно вышел за рамки мирно-демократической риторики и политической практики. Я считаю, что настал момент предпринять комплексное международное действие и остановить подстрекателя в его опасных намерениях», – заключил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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