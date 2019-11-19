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Вторник, 19 ноября 2019, 14:05 мск

Новости Балканы

«Кондитерская» диверсия: в Сербии начали продавать косовские конфеты с картой «Великой Албании»

Фото: zaštitnikpotrošača.rs

В Сербии разгорается громкий скандал после появления в продаже конфет «Камила» (Kamila), в сопроводительных документах на которые четко указано, что товар «импортирован из Косово». При этом в коробках конфеты расположены в виде карты «Великой Албании», передает «Балканист.ру» со ссылкой на издание «Вечерние новости».

Еще одна из претензий заключается в том, что наличие таких товаров в ассортименте сербских магазинов идёт вразрез с Конституцией страны, в которой говорится, что Косово является неотъемлемой частью страны, а также с рекомендациями министерства торговли.

Представители Общества защиты прав потребителей осудили продажу косовского товара в сербских магазинах и направили заявления с требованием убрать его с прилавков.

Комментируя эту ситуацию, аналитик и главный исполнительный директор Центра международной государственной политики Мишел Зубеница подчеркнул, что «такие вещи не должны происходить в Сербии», а конфеты должны быть изъяты из ассортимента как можно скорее.

«Мне это вообще непонятно, учитывая то, что они долгое время удерживают стопроцентные пошлины на сербские товары и мешают нашим фирмам продавать продукцию в Косово. Помимо всего этого, конфеты напоминают карту «Великой Албании», а это – прямая провокация для каждого нашего гражданина», – заявил Зубеница.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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