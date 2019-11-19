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Вторник, 19 ноября 2019, 14:04 мск

Новости Балканы

Президент Сербии отпраздновал первую победу Пако

Фото: instagram.com/buducnostsrbijeav

Сегодня президент Сербии Александр Вучич отпраздновал первую победу своей собаки Пако, опубликовав фотоснимки из рабочего кабинета. «Удивительная встреча сегодня на работе! Пако – мой подарок от Патриарха Иринея. Мы отпраздновали первую награду Пако», – сообщил глава государства в инстаграме.

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Известно, что пес служит в спецназе «Кобра» Армии Сербии. На прошедшей 17 ноября 65-й международной выставке собак в Белграде Пако получил высшую оценку международного жюри, отмечает портал «Балканист.ру».

Собаку президенту патриарх Ириней подарил 5 марта в день рождения. Примечательно, что этот щенок шарпланинской овчарки из того же помета, что и Паша – собака, которую Вучич подарил президенту РФ Владимиру Путину во время его официального визита в Белград 16 января 2019 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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