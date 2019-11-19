Глава МИД Сербии: Даже Албания может отказаться от Косова

Албания со временем может пересмотреть свою позицию относительно Косова на фоне реализации с Сербией совместных проектов, в том числе идеи «Малого Шенгена». Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью сербскому изданию «Информер», которое цитирует «Балканист.ру».

«Все больше государств думают о том, чтобы отозвать свои признания Косово. Потихоньку и Албания к этому придет!» – сказал он.

Как отмечает издание, в адрес премьер-министра Албании Эди Рамы в последнее время поступают критические замечания из Приштины за поддержку идеи «Малого Шенгена». Известный албанский аналитик из Македонии Ким Мехмети даже сделал предположение, что Рама ради «укрепления албано-сербского братства» готов отказаться от признания независимости Косово, как это сделали некоторые другие государства после лоббирования со стороны Белграда.

Мехмети считает, что проект «балканского Шенгена» наносит ущерб национальным интересам албанцев. По его мнению, такая политика не помогает албанцам в Прешево, в Косово или в Македонии.

Отвечая на заявления Рамы, в одном из которых албанский премьер-министр задал вопрос «Как отменить границу Косово с Албанией, если Сербия возражает против этого?», Мехмети сказал, что Белград выступает, прежде всего, против независимости Косова. «Откажемся от независимости Косово. Исполним их желание. По мере того, как все происходит, меня не удивило бы, если премьер-министр Албании однажды ради улучшения отношений и укрепления сербско-албанского братства не дай Бог предложит отменить признание Косово», – заключил Мехмети.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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