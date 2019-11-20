Коррупционный скандал: Приштина купила признание Косова у Мальдивской Республики

На Мальдивах разгорелся крупный коррупционный скандал. Бывший министр иностранных дел республики подозревается в получении взятки за признание независимости самопровозглашенной республики Косово.

Бывший глава мальдивского МИДа Ахмет Шахед подозревается в получении двух миллионов долларов по коррупционной схеме, которую организовали косовские «дипломаты» для признания суверенитета Косово, передает «Балканист.ру» со ссылкой на портал Zeri.

Скандал разгорелся после обращения мальдивского депутата Мохамета Нашеда к парламенту республики, в котором народный избранник призвал провести расследование о взятке и пересмотреть признание независимости Косова в соответствии с международными стандартами.

В обращении приводится заявление косовского «министра иностранных дел» Беджета Пацолли, который не скрывал, что тратил значительные суммы денег на лоббирование признания суверенитета Косова.

Напомним, Мальдивы признали независимость Косова в феврале 2009 года.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 19.11.19

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