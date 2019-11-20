Косово хочет новые территории: албанцы готовят очередную провокацию на юге Сербии

Албанцы готовят провокационный протестный марш в сербском городе Прешево. Акция запланирована с участием ветеранов из террористической так называемой Армии освобождения Прешево, Буяновца и Медведжи (АОПБМ) в День албанского флага, 28 ноября. Организаторы марша не скрывают, что главное их требование – слияние Прешевской долины с самопровозглашенной республикой Косово.

Организатором акции выступила Ассоциация ветеранов террористической АОПБМ. Ее председатель Назми Хайредини сообщил в интервью сербскому изданию «Вечерние новости», что ожидает прибытия большого числа участников на акцию, на которой намерены обратить внимание на «дискриминацию албанцев на юге Сербии».

«Дискриминация растет с каждым годом. Наше основное требование – слияние Прешевской долины с Косово. Это не желание политиков, это воля народа», – заявил Хайредини.

Судя по заявлениям организаторов, митинг в Прешево пройдет под лозунгом «С нас хватит, Долина требует решения» при поддержке исламского сообщества муниципалитета. Начало протеста запланировано на 11 часов. Ожидается, что требования участников митинга будет переданы государственным и международным структурам.

Комментируя предстоящий марш, депутат из Буяновца, серб Ненад Митрович подчеркнул, что не удивлен очередным выступлением албанцев, которые каждый год 28 ноября устраивают провокационные акции. «Это еще одна серия политических провокаций, направленная на то, чтобы вызвать нестабильность на юге Сербии. С каждым годом на этих собраниях все меньше людей. В 2004 году на улицах были тысячи албанцев, в теперь это число намного меньше», – сказал он.

Стоит отметить, что Ассоциация ветеранов АОПБМ существует с 2004 года и является организатором «Дней капитана Леши», когда албанцы отдают дань уважения убитому командиру террористической Армии освобождения Ризвану Чазимию.

Прешево, Катарина Лане

Прешево. Другие новости 20.11.19

Коррупционный скандал: Приштина купила признание Косова у Мальдивской Республики. / Глава МИД Сербии: Даже Албания может отказаться от Косова. / Президент Сербии отпраздновал первую победу Пако. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»