Унижение Евросоюза: косовские сеператисты поставили Брюссель в неловкое положение

Сегодня, 21 ноября, исполняется ровно год со дня введения Приштиной на территории косовского края стопроцентных таможенных пошлин на сербские товары. Сербская экономика терпит серьезные убытки, диалог Белграда и Приштины парализован, а Евросоюз, который играет посредническую роль в переговорах, не в силах надавить на Приштину и заставить отменить пошлины.

С введением этих санкций потеряло смысл соглашение о свободной торговле (ЦЕФТА), которое, в том числе, подписали и косовские «власти». Согласно данным Торговой палаты Сербии, экономика страны понесла урон в 400 млн евро. Сентябрьские исследования косовского статистического агентства показали, что введение пошлин вызвало резкий скачок цен и подорожание хлеба, мяса, молока, сыра, яиц.

Приштина ввела пошлины на следующий день после своего провала в Интерполе, стремясь наказать Белград, «который тратит огромные деньги на подрыв суверенитета Косово, зарабатывая их, в том числе, на торговле с Косово», пишут сербские «Вечерние новости».

Сейчас Приштина готова продолжить диалог с Белградом, но на условии признании своей независимости, что нарушает Брюссельское соглашение и недопустимо для Белграда.

Лидер победившего в Косово на парламентских выборах «Самоопределения» Альбин Курти и вовсе заявляет, что «пошлины необходимо отменять по принципу взаимности», то есть в обмен на признание Сербией документов и автомобильных номерных знаков самопровозглашенной Республики Косово.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич в интервью порталу «Вечерние новости» заявил, что эта годовщина показала полную беспомощность международного сообщества в сохранении ценностей, на которых зиждется Европа.

«Помимо того, что народ в Косово и Метохии вынужден бороться за свое существование, а Сербия понесла колоссальные экономические убытки, еще больших крах потерпела идея решать проблемы в регионе с помощью диалога. Приштина потеряла доверие как сторона, с которой можно вести переговоры, и показала свои сепаратистские намерения», – подчеркнул Джурич.

Тот факт, что Европа целый год безмолвствует, наблюдая, как албанцы рушат её основы, шеф сербской дипломатии Ивица Дачич рассматривает, как «продолжение безнаказанного унижения косовскими албанцами администрации Евросоюза».

«Без отмены этих пошлин не будет элементарных условий для диалога. А особенно лицемерны ожидания Запада, что Сербия, в случае отмены пошлин перестанет лоббировать отзывы признаний суверенитета самопровозглашенной Республики Косово», – заявил Дачич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 21.11.19

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