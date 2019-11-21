Косовские сепаратисты объявили нерабочим день албанского флага

Бывший «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай объявил 28 ноября, когда в Албании отмечают национальный праздник День флага, нерабочим днем на территории косовского края. «Я принял решение сделать 28 ноября нерабочим днем на территории Республики Косово в знак уважения к значимости албанской национальной традиции», – заявил Харадинай, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее сообщалось, что движение «Самоопределение», лидер которого Альбин Курти является кандидатом на пост «премьер-министра» Косово, собирается в этот же день провести в Тиране так называемый «марш за единство» албанского народа.

«У албанцев нет такой роскоши, чтобы 28 ноября рассматривать только как праздник, потому что проект до конца не реализован. В этот день мы вспоминаем Декларацию независимости Албании, в которой говорилось об объединенной и процветающей Албании, за которую национальные герои отдали все. Но Албания сегодня неуспешна, албанцы неедины», – говорится в заявлении «Самоопределения».

В опубликованных организаторами объявлениях сказано, что «марш единства» отправится из центра Тираны к памятнику Адему Яшари – албанскому националисту, одному из основателей, идеологов и полевых командиров так называемой Армии освобождения Косово, состоявшей из косовских албанцев, боровшихся за выход Косово и Метохии из состава Югославии, а также за образование в будущем «Великой Албании».

28 ноября 1912 года была подписана Декларация о независимости албанского государства. Каждый год эту дату отмечают, в том числе албанцы, проживающие на территории Косова, украшая свои дома национальными флагами Албании.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 21.11.19

Унижение Евросоюза: косовские сеператисты поставили Брюссель в неловкое положение. / Летчики ВВС Хорватии арестованы за торговлю оружием. / Косово хочет новые территории: албанцы готовят очередную провокацию на юге Сербии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»