Кремль: Определенные стороны хотят омрачить визит президента Сербии в Москву

В Кремле ожидают приезд президента Сербии Александра Вучича в Москву 4 декабря. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, визит сербского лидера определенные стороны хотят заранее омрачить, но у них это не получится.

«Да, мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этот визит, считаем его очень важным. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит. Мы убеждены в том, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательный, продуктивный и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией», – цитирует слова Пескова РИА «Новости».

Ранее президент Сербии также подтвердил визит 4 декабря в Россию после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Встреча прошла на фоне сообщений о возможном шпионском скандале.

Комментируя этот инцидент, сербский лидер подчеркнул, что Белград не изменит политику по отношению к России. «Считаем Россию братской страной и продолжим самое лучшее сотрудничество во всех областях. В частности, в сфере разведки», – подчеркнул он.

Министр обороны Сербии Александр Вулин со своей стороны подчеркнул, что публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера будут проверены.

Ранее в СМИ появились сообщения, что бывший заместитель военного атташе при российском посольстве в Белграде Георгий Клебан предположительно завербовал неназванного высокопоставленного сербского офицера. В статье были опубликованы фотографии, где видно, как мужчины встречались в общественном месте и обменивались пакетами. Сербский гражданин якобы при этом извлек из своего пакета конверт, в котором были деньги. Различные СМИ затем опубликовали сделанное скрытой камерой видео этой встречи.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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