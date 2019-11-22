«Из кулуаров шпионской канализации»: президент Сербии прокомментировал «поставки» Белградом оружия на Украину

Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг информацию о якобы поставках Белградом оружия на Украину. «Из кулуаров шпионской канализации нас обвинили в том, что мы вооружаем украинцев в борьбе против Донецкой республики, и с нашими бомбами убивают русских солдат. Сами сделайте вывод, кому выгодно делать этот слив через шпионскую канализацию», – говорится в заявлении сербского лидера, которое цитирует «Балканист.ру».

Вучич также подчеркнул, что было проведено расследование и выявлен путь каждой проданной из Сербии мины – ни одна партия не была продана ни Украине, ни ОАЭ, как это утверждает болгарский портал Arms watch.

«Валевская оружейная компания «Крушик» продала партию из 15 000 мин фирме «Техноремонт», и её директор Петар Црногорец перепродал их польской фирме «Натан» через кипрского посредника», – пояснил президент Сербии, обратив внимание, что ни в одном из документов Украина не была упомянута как конечный участник сделки.

«Ради отношений с Россией мы не пошли бы на сделку, если бы в документах фигурировала Украина, хотя формально ничего не запрещает нам с ней торговать», – заявил лидер Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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