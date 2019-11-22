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Пятница, 22 ноября 2019, 15:56 мск

Новости Балканы

Белград снова ударил по Приштине: еще один голос против суверенитета Косова

Фото: libertas.mk

Тихоокеанская Республика Науру отозвала свое признание независимости самопровозглашенного Косова и стала 17 государством, пересмотревшим свою позицию по отношению к албанским сепаратистам, передает сербское издание kurir.rs.

Таким образом из 193 суверенных государств, которые входят в Совет Безопасности ООН, 93 страны все ещё считают правомерным «суверенитет» Косова, в то время как 95 – против. Еще пять государств занимают нейтральную позицию.

За последние десять дней Науру стала второй после Ганы, отозвавшей свое признание суверенитета Косово. Эта новость была с восторгом встречена в сербском сегменте социальных сетей. «Маленькая страна, где живет народ с большим сердцем!»,

«Это победа сербской дипломатии!» – комментируют события жители Сербии.

Напомним, остров Науру под влиянием Австралии в 2008 году признал Косово независимым «государством».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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