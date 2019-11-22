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Пятница, 22 ноября 2019, 15:56 мск

Новости Балканы

«Национальное предательство»: в албанских учебниках Косово в составе Сербии

Самопровозглашенная республика Косово включена в состав Сербии на картах в албанских учебниках для учащихся 8 классов. Об этом заявил бывший премьер-министр Албании Сали Бериша, критикуя нынешнего главу правительства Албании Эди Раму, который ранее опубликовал видео, где была видна карта с территорией края также в границах Сербии.

Бериша опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» фотографию книги «Гражданство», изучаемую учениками восьмых классов албанских школ, в которой также есть карта, на которой Косово является частью Сербии.

Бывший албанский премьер назвал происходящее «национальным предательством», передает косовское издание Gazeta Ekspres и отмечает, что видео со «спорной» картой на странице Рамы в соцсетях было удалено после резкой критики из Приштины.

Комментируя ситуацию с учебниками, министр образования Албании Беса Шахини заявила, что в книге сделана ненамеренная ошибка. По её словам, авторы и графические редакторы случайно не заметили недостатка. «Нет никаких сомнений в том, что такие неточности в учебниках не должны существовать! Хорошая новость заключается в том, что это обнаружено во время процесса проверки учебника», – сказала Шахини и добавила, что этот учебник был запрещен.

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