«Национальное предательство»: в албанских учебниках Косово в составе Сербии

Самопровозглашенная республика Косово включена в состав Сербии на картах в албанских учебниках для учащихся 8 классов. Об этом заявил бывший премьер-министр Албании Сали Бериша, критикуя нынешнего главу правительства Албании Эди Раму, который ранее опубликовал видео, где была видна карта с территорией края также в границах Сербии.

Бериша опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» фотографию книги «Гражданство», изучаемую учениками восьмых классов албанских школ, в которой также есть карта, на которой Косово является частью Сербии.

Бывший албанский премьер назвал происходящее «национальным предательством», передает косовское издание Gazeta Ekspres и отмечает, что видео со «спорной» картой на странице Рамы в соцсетях было удалено после резкой критики из Приштины.

Комментируя ситуацию с учебниками, министр образования Албании Беса Шахини заявила, что в книге сделана ненамеренная ошибка. По её словам, авторы и графические редакторы случайно не заметили недостатка. «Нет никаких сомнений в том, что такие неточности в учебниках не должны существовать! Хорошая новость заключается в том, что это обнаружено во время процесса проверки учебника», – сказала Шахини и добавила, что этот учебник был запрещен.

Тирана – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Тирана – Приштина. Другие новости 22.11.19

Белград снова ударил по Приштине: еще один голос против суверенитета Косова. / «Из кулуаров шпионской канализации»: президент Сербии прокомментировал «поставки» Белградом оружия на Украину. / Кремль: Определенные стороны хотят омрачить визит президента Сербии в Москву. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»