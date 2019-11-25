Кандидат в «премьеры» Косово заявил, что готов к формированию «правительства»

Главный кандидат в «премьер-министры» самопровозглашенной республики Косово от радикальной партии «Самоопределение» Альбин Курти заявил, что заручился необходимой поддержкой и готов к формированию «правительства».

«Председатели трех представляющих меньшинства партий и будущие депутаты Расим Демири («министр» регионального развития Косово и глава Демократической партии бошняков), Фикрим Дамка (председатель Турецкой демократической партии Косово) и Альберт Киноли (лидер Объединенной партии цыган Косово) будут голосовать за наше правительство и меня как премьер-министра без каких-либо условий», – заявил Курти в Facebook.

После признания недействительными голосов от сербов коалиции «Самоопределения» и партии Демократический союз Косово потребовалось еще четыре депутата, чтобы сформировать правительство без привлечения третьей политической силы.

Подсчет голосов был завершен в воскресенье. Ожидается, процедура избрания нового косовского «правительства» закончится в ближайшие дни.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 25.11.19

Спецпредставителем ЕС по Западным Балканам может оказаться противник Макрона. / «Национальное предательство»: в албанских учебниках Косово в составе Сербии. / Белград снова ударил по Приштине: еще один голос против суверенитета Косова. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»