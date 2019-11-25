Принуждение к компромиссу: Белград пытается сломить сепаратизм Приштины

Белград с помощью кампании по отзыву признаний самопровозглашенной республики Косово намерена вынудить Приштину пойти на компромисс. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Они не идут на компромисс, говорят нас признали 116 стран. Давайте посмотрим, сколько их сейчас признаёт? Беджет Паколли жаловался мне, что я разрушил его карьеру и спросил меня, почему я делаю все это с отзывом признаний. Мы не работаем против Косово, а заставляем их идти на компромисс», – подчеркнул шеф сербской дипломатии в интервью TV Happy.

В то же время Дачич отметил, что недавно он посетил страны Тихого океана, с большинством из которых Сербия ранее не имела дипломатических отношений. С государством Науру, например, дипломатические отношения были установлены только в сентябре этого года.

«Я не перестаю удивляться, что они (бывшие власти Сербии – видимо имеется в виду правительство при Тадиче) делали до нас. Если у вас нет дипломатических отношений, это означает, что у вас нет контактов с этой страной, что вы не существуете для этой страны. Они признают Косово, а не признают нас. Мы это допустили. И такая ситуация не только со странами Тихого океана» – заявил Дачич.

Министр также добавил, что работает со странами-членами ООН и Интерпола, которые проголосовали за вступление Косово в эти организации, и предлагает им перейти на «сербскую сторону».

Отвечая на вопрос, отзывают ли Мальдивы признание, Дачич сказал, что в их парламенте было возбуждено дело двухмиллионной взятке министра иностранных дел этого государства за признание Косова. «Если кто-то думает, что мы тоже дадим два миллиона, чтобы они отозвали признание, это не так. Тот, который в своё время признал Косово, сейчас готовится бороться против кандидата в президенты Мальдив, и тут наши интересы совпали», – заключил Дачич.

Белград, Катарина Лане

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