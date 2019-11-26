Так создавался многополярный мир: Сербия разбудила Россию и Китай

Разгром Югославии НАТОвскими войсками стал моментом пробуждения для России – этот период стал началом конца американской гегемонии. Такое мнение высказал российский политолог, философ Александр Дугин, побывавший в Белграде на выставке «Оборона 78», посвященной 20-летию военной агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия.

По его словам, трагедия сербского народа – это трагедия христиан, которые пожертвовали собой ради родины и веры. «Та коалиция, которой руководили американцы и НАТО, совершила духовное преступление», – заявил российский политолог, подчеркнув, что речь идет о преступлении не только против человечества, но и против духа. «Они хотели уничтожить великий народ и его миссию», – подчеркнул Дугин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Эксперт отметил, что особенно тяжело вспоминать эту трагедию потому, что Россия в тот момент не могла помочь Сербии. «То, что Ельцин не отправил сюда С-300, стало в то время приговором всем нам, русским. Существует огромная ненависть к Ельцину и Горбачеву, которые предали не только родину, но и страну нашего братского народа», – констатировал Дугин.

В то же время он считает, что в тот период Сербия показала, как одна маленькая страна может противостоять всему миру и его давлению». «То, что случилось в Сербии, разбудило Россию. Мышление нашего народа тогда изменилось. Когда сербы сбили «Стелс», россияне отмечали всей страной, русский народ пел, плясал, радовался! Люди собрались возле американского посольства и праздновали!» – сказал политолог.

Дугин считает, что разгром Югославии стал переломным моментом, когда Россия отвернулась от Запада. То же самое произошло с Китаем после американских бомбардировок посольства КНР в Белграде.

«Сербы разбудили многополярный мир, разбудили Россию и Китай. Могу вам сказать, что всего этого сегодня бы не было, и Россия не могла бы сейчас выступать так, как она это делает в Сирии, например. Путинская Россия совершенно иная. Мир изменился, и это благодаря сербам», – заключил политолог.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 26.11.19

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