Пентагон: Российское влияние в Сербии усилилось после прихода Вучича к власти

Сербия больше всех балканских стран подвержена российскому влиянию. Об этом говорится в докладе Министерства обороны США, который опубликовало «Радио Свободная Европа». Согласно выводам Пентагона, до прихода к власти в 2012 году лидера Сербской Прогрессивной партии Александра Вучича двусторонние отношения Москвы и Белграда в военной сфере были на значительно более низком уровне, чем сейчас.

«После 2012 года Сербская Прогрессивная партия предприняла шаги для усиления военного сотрудничества с Россией», – говорится в докладе, в котором также подчеркивается, что Сербия – единственная страна Западных Балкан заключила договор о сотрудничестве с Москвой в сфере безопасности.

Кроме того, министерство обороны США обращает внимание, что Сербия из всех стран окружения – единственная, кто участвует в совместных военных учениях с Россией минимум дважды в год, начиная с 2014 года, а также не отказывается от помощи в получении вооружения.

«Чтобы противостоять международной изоляции после «незаконной аннексии» Крыма в 2014 году, Россия проявила интерес к развитию военных отношений с Сербией. В том же году позднее прошли первые совместные учения «Срем – 2014», в которых приняли участие около 400 десантников, а после этого армия Сербии впервые приняла участие в танковых учениях на Международных Военных Играх в России. Участие продолжилось и в последующие годы», – отмечает Министерство обороны США.

В докладе также обращается внимание, что празднование Дня Армии и военный парад в Сербии были перенесены на 2014 год с учётом визита Владимира Путина, который посетил торжественные мероприятия.

Судя по тексту доклада, Пентагон пристально отслеживает российскую военную помощь Сербии, которая единственная из всех стран Западных Балкан потратила десятки миллионов долларов на покупку у Москвы вооружения. При этом детально перечисляются все сделки, в том числе контракт на поставку в 2016 году двух вертолётов МИ-17, каждый из которых стоит около 25 млн долларов.

«Сербия в 2017 году объявила о том, что получит 30 танков Т-72 и 30 бронетранспортеров БРДМ-2. Сербия получила шесть истребителей МИГ-29. И хотя речь идёт о донации, Сербия заплатила России 208 миллионов долларов за реконструкцию этих и ранее приобретённых истребителей. Россия, в свою очередь, объявила о предоставлении Сербии двух транспортных самолётов АН-26 стоимостью 10 миллионов долларов», – говорится в докладе.

Вместе с тем Пентагон отметил сотрудничество сербских и российских служб разведки. В частности, речь идет о том, что директор внешней разведывательной службы Сергей Нарышкин и президент Сербии Александр Вучич договорились на встрече в апреле 2018 года о продолжении сотрудничества и совместной деятельности разведслужб.

Что же касается Боснии и Герцеговины, то ее отношения с Москвой осложнены этническими и политическими распрями в стране, указывается в докладе. Как считает Пентагон, существуют доказательства, что Россия поддерживает сепаратистское движение сербов Боснии во главе с Милорадом Додиком, что объясняется желанием предотвратить вступление Боснии и Герцеговины в НАТО и Евросоюз.

В документе также подчеркивается, что Косово не сотрудничает с Россией в вопросах безопасности. При этом инициатива Приштины развивать военную сферу и желание подписать план действий по вступлению в НАТО ограничивают возможности Москвы вмешиваться во внутренние дела самопровозглашенной республики.

Тем не менее, согласно выводам Пентагона, Россия готова на Западных Балканах противостоять влиянию Евросоюза, США и НАТО. «Стратегия России заключается в том, чтобы развернуть общественное мнение против евроатлантической интеграции. Для этого Россия использует экономическую помощь, дипломатическую поддержку, энергетическую зависимость и дезинформацию», – говорится в докладе и отмечается, что «США и Евросоюз не могут себе позволить амбивалентность на Западных Балканах, так как такая позиция откроет двери токсичному российскому влиянию».

Белград, Катарина Лане

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