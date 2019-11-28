«Призыв к убийству»: сербский журнал «взял на мушку» президента страны

Анонс обложки сербского журнала «НИН», который придерживается антиправительственной позиции, вызвал громкий скандал. На фотографии президента Сербии Александра Вучича держат на прицеле автоматической винтовки, представляя главную тему номера про «аферу» с незаконной торговлей оружием, в которой оппозиционеры обвиняют сербского лидера и его окружение.

Руководитель депутатской группы Сербской Прогрессивной партии Александр Мартинович расценил это фото как прямой призыв к убийству президента. «Те, кто стоит за лидерами оппозиционного блока «Союз за Сербию» – Драганом Джиласом и Бошко Обрадовичем, и те, кто ведёт целенаправленную борьбу против развития оружейной индустрии Сербии, армии и государства, этой обложкой журнала «НИН» призывают к убийству Александра Вучича», – заявил политик.

Мартинович считает, что сербская оппозиция ведет лживую кампанию об отсутствии свободы слова, но «это превратилось уже в настоящую анархию, когда любой сумасшедший считает, что может опубликовать фото с призывом к убийству».

Вместе с тем политик обратил внимание, что на фото рядом с президентом Вучичем находится член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. «Это удар по Республике Сербской», – подчеркнул Мартинович и призвал к ответу главного редактора «НИН» Милана Чулибрка.

Редакция журнала в своем заявлении подчеркнула, что скандальное фото принадлежит информационному агентству Tanjug. Однако агентство, в свою очередь, опровергло это утверждение. «То, что «НИН» опубликовал на обложке, не является фотографией Tanjug, и она никогда не была опубликована нами. То, что разместил «НИН» на своей обложке, – это часть кадра оригинальной фотографии Tanjug, которую они обрезали, сфокусировавшись на части кадра, где винтовка наведена на Александра Вучича», – заявили представители агентства телекомпании N1, приложив оригинал фотографии.

«Таким образом, речь идёт о том, что две трети оригинальной фотографии Tanjug было обрезано, что, несомненно, исказило смысл оригинала и его посыл. Редакция «НИН» должна знать, что это недопустимо для СМИ, считающего себя профессиональным», – подчеркнули в Tanjug и заявили о нарушении авторских прав.

Сегодня утром стало известно, что журнал «НИН» выходит с пустой обложкой.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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