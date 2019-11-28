Сербская часть «Турецкого потока» будет уникальной

В Сербии завершается строительство участка газопровода «Турецкий поток», который должен стать уникальным. Как заявил сегодня посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, объект «граница Болгарии – граница Венгрии», новейшие технологии применялись при прокладке трубы под Дунаем.

«Нам показали все цифры, статистику, которая подтверждает, что проект уникальный, показали и доказали уникальность строительства... Таким образом, эта часть магистрального газопровода будет построена, и это наш флагманский проект, который будет обеспечивать Сербию и Европу. Думаю, что и болгарская часть будет построена, сейчас все признаки и сигналы есть, что и там дело пойдет», – сказал российский дипломат, слова которого цитирует РИА «Новости».

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из «Турецкого потока». Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год. Судя по заверениям представителей правительства Сербии, строительство будет завершено уже в этом году. Инфраструктуру в Болгарии для приема газа планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2020 года.

«Мы уверенно смотрим в будущее, а данный проект это часть нашего солидного двустороннего сотрудничества и сейчас это развитие и прохождение газопровода под Дунаем с применением уникальной технологии хороший результат к встрече на высшем уровне между президентами, которая запланирована 4 декабря в Сочи», – отметил Боцан-Харченко.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск «Турецкого потока» планируется до конца 2019 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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