Доклад Пентагона о Сербии удивил российского дипломата

Доклад министерства обороны США о развитии сотрудничества Белграда и Москвы удивил посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко. «Белград и Москва успешно развивают сотрудничество во всех сферах, включая военно-техническую. В который раз удивляемся, почему это вызывает столь негативную реакцию», – подчеркнул он.

Диплотам обратил внимание, что Сербия никогда не скрывала своей независимой позиции между Востоком и Западом и строит внешнюю политику на принципах партнерства, где между сторонами существуют равные, а не вассально-феодальные отношения. «Сербия – суверенная, независимая страна, которая укрепляет свой оборонный потенциал, взаимодействуя с разными партнерами строго в рамках международного права. Этот процесс не создает угроз, не подрывает региональную стабильность. Независимый, самостоятельный, сбалансированный внешнеполитический курс нынешнего руководства Сербии очевиден»,– отметил Боцан-Харченко в комментарии в твиттере.

По его словам, Сербия явно заинтересована в укреплении отношений с Россией. «Действительно налицо повышенное внимание к партнерству с Россией. Но именно в тот же период достигнут наибольший прогресс в отношениях Сербии и Европейского союза», – напомнил российский посол.

Боцан-Харченко также опроверг утверждение из доклада министерства обороны США о том, что «существуют доказательства, что Россия поддерживает сепаратистское движение боснийских сербов во главе с Милорадом Додиком. «Заявления же о поддержке Россией «сепаратизма» боснийских сербов не имеют под собой никаких оснований. Москва последовательно выступает за неукоснительное соблюдение дейтонских принципов равноправия трех государствообразующих народов и децентрализованного устройства Боснии и Герцеговины», – подчеркнул российской дипломат, который лично принимал участие в Совете по установлению мира, занимавшегося реализаций Дейтонского соглашения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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