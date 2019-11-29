«Он друг нашей страны»: президент Сербии заступился за Лукашенко

Предстоящий на будущей неделе визит в Сербию президента Белоруссии Александра Лукашенко, выступление которого запланировано в Народной Скупщине, спровоцировал политический скандал. Представители оппозиции выступили с жесткой критикой в адрес Лукашенко, на что президент Сербии о безответственности таких заявлений.

В частности, лидер Народной партии Санда Рашкович-Ивич, комментируя визит белорусского лидера, заявила, что сотрудничество сербских властей с Лукашенко может свидетельствовать о политических перспективах страны без наличия оппозиции. «В Беларуси в парламенте нет оппозиции. А весной, видимо, перед парламентскими выборами у нас выступит Ким Чен Ын, чтобы поделиться с режимом опытом и передать знания об избирательных процессах», – заявила политик.

Президент Сербии Александр Вучич жестко отреагировал на это высказывание, указав, что Беларусь всегда поддерживала Сербию и Сербия популярна в этой стране, передает портал B92. «Я конечно же встречусь с Александром Лукашенко, он никогда не выступал против Сербии. Представьте, что будет, если я не приму такого друга нашей страны?!» – подчеркнул Вучич.

Он также заметил в адрес Рашкович-Ивич, которая некогда возглавляла диппредставительство Сербии в Италии, что как дипломат позволяет себе высказывать безответственные вещи. «Как вообще возможна такая степень безответственности – говорить: давайте разорвем отношения с Беларусью, потому что нам не нравится их отношение к оппозиции?! Меня интересует, как они относятся к Сербии», – заявил сербский лидер.

Президент Беларуси прилетает в Белград во вторник, 3 декабря, и в этот же день выступит в сербском парламенте. Напомним, что Беларусь с 2015 года, наряду с Сербией и Россией, активно участвует в международных военно-тактических учениях «Славянское братство».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 29.11.19

Доклад Пентагона о Сербии удивил российского дипломата. / При землетрясении погибла будущая сноха премьер-министра Албании. / Сербская часть «Турецкого потока» будет уникальной. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»