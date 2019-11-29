Домитинговались: один из лидеров сербской оппозиции пытается оправдаться в суде

Один из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию», глава движения «Двери» Бошко Обрадович получил второй за два дня вызов в суд – он обвиняется в незаконных методах ведения политической деятельности, передает «Балканист.ру».

В частности, Обрадовичу вменяется незаконная организация митинга 13 апреля, а также разбитый в парке напротив президентского дворца «шатер свободы», с которым оппозиция все лето «гастролировала» по Сербии. Сегодня политик снова предстанет перед судом в качестве обвиняемого за незаконную организацию 4 мая в Пионерском парке Белграда «свободной зоны» оппозиции.

Комментируя эти события, Обрадович выразил возмущение, что ему не дают свободно протестовать. «Лидер Сербской Прогрессивной партии (президент Сербии Александр Вучич – прим. ред.) почти в каждом интервью говорит, что в Сербии можно свободно выходить на митинги, а потом нам приходят повестки в суд. Он же сам сказал: «Делайте, что хотите, вваливайтесь в здание гостелерадиокомпании РТС, маршируйте, где хотите...» Получается, что потом начнутся последствия в виде преследования полиции», – говорится в заявлении лидера «Дверей».

Между тем слова Образовича вызвали волну критики в сербских соцсетях. «Бошко думает, что может безнаказанно мешать людям работать, уничтожать чужое имущество, узурпировать президентский парк. Это смешно. Нигде на свете это невозможно, не пройдёт такое и в Сербии. Хватит уже народу терпеть его насилие», – отметил один из комментаторов.

Напомним, протест 13 апреля оппозиция объявила самым массовым. По оценкам сербской полиции, на него пришли около 7 000 человек. Кроме шатра «Свободной зоны» в парке напротив президентского дворца, оппозиционеры организовали экспозицию, где выставили бутерброды, которыми власть якобы пытается подкупить своих сторонников, привозили ящики с клубникой из «свободного от правящей Сербской прогрессивной партии» города Шабац, и раздавали агитлистовки.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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