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Понедельник, 2 декабря 2019, 12:17 мск

Новости Балканы

Россия и Турция приготовили рождественский подарок Сербии

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что газопровод «Турецкий поток» будет торжественно пущен в работу 8 января 2020 года в Стамбуле. Об этом он сообщил во время запуска другого газопровода – TANAP, который будет поставлять газ из Азербайджана в Турцию и Европу, передает srbijadanas.com.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны уточнил, что церемонии запуска «Турецкого потока» намерен принять участие глава российского государства Владимир Путин. «Что касается «Турецкого потока», то здесь я могу подтвердить, что президенты Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свое намерение в начале января открыть вместе этот проект после того, как именно к этому времени, к началу января, все наземные работы на турецкой территории будут завершены», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Для Сербии запуск «Турецкого потока» в январе имеет символичное значение. Накануне этого события, 7 января, православная страна отметит Рождество. Трасса «Турецкого потока» через Сербию практически закончена от Болгарии до границы с Венгрией. Речь идет о ветке протяженностью 402 километра, пропускной способностью 12,87 млрд кубометров «голубого топлива» на входе и около 10 млрд на выходе.

После запуска «Турецкого потока» Сербия не только начнёт получать серьёзные дивиденды от транзита российского газа по своей территории, но и решит проблему энергоснабжения на внутреннем рынке.

Предполагается, что функционирование «Турецкого потока» станет одной из тем встречи президентов России и Сербии 4 декабря в Сочи.

Белград, Катарина Лане

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