«Стоп кровавому сценарию!» Сербия вышла на митинги

В Сербии разрастается общественное движение против провокаций и давления в отношении президента страны Александра Вучича. Накануне более тысячи жителей города Крушеваца вышли на улицы в поддержки сербского лидера под лозунгами «Стоп кровавому сценарию!», передает «Балканист.ру».

Как сообщается, митинг поддержки начался перед канцелярией Сербской прогрессивной партии. Участники акции несли картонные мишени и лозунги «Стоп кровавому сценарию» и «Джилас, не убивай Сербию!». Поводом для акции стали публикации в оппозиционных СМИ с карикатурами и фото с призывами к убийству главы государства.

Примечательно, что именно лидер оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драган Джилас руководит редакционной политикой издания «Данас», которое опубликовало карикатуры на президента Сербии, изобразив его жертвой снайпера.

Кроме того, на днях сам сербский лидер заявил, что за провокационной обложкой журнала «НИН», где он был взят под прицел, стоит именно Джилас, который «не может принять тот факт, что ему больше нельзя воровать так, как раньше».

Комментируя акцию протеста, глава местного комитета Сербской прогрессивной партии Ненад Андрич заявил, что жители Крушеваца вышли на улицы спонтанно, выступая против «несправедливых и жестоких выпадов в адрес президента».

Заместитель председателя городского комитета партии Предраг Вукичевич со своей стороны отметил, что речь идет о гражданском протесте. «Горожане не хотят, чтобы президент стал мишенью, они сами не хотят быть под прицелом, мы выступаем за демократию в стране», – подчеркнул политик.

Ранее подобный митинг прошел в Нише.

Крушевац, служба информации РИА «Новый День»

Крушевац. Другие новости 02.12.19

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