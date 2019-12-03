«Энергетическая Великая Албания»: Приштина отказалась от энергосети Сербии

Приштина активно продолжает сепаратистскую политику, отказываясь от принадлежности к Сербии. Энергетическая компания самопровозглашенной республики Косово подписала с албанским оператором договор о создании единого энергоблока с Албанией, передает портал «Балканист.ру» со ссылкой на косовские СМИ.

Предполагается, что это соглашение вступит в силу в апреле 2020 года. «Это исторический момент для Косово и нашей энергетики. Раньше мы входили в регуляционный блок вместе с Сербией, Черногорией и Северной Македонией, но сейчас мы отделились от него и стали частью албанской энергосети, – заявил глава косовской энергокомпании Илир Шайя.

В Сербии этот проект Приштины назвали «попыткой создания энергетической Великой Албании». «Энергетическая Великая Албания существует только в фашистских мечтах косовских политиков. Её создание открывает настоящее шовинистское лицо приштинской политики», – заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич.

Он напомнил, что Сербия на территории Косово и Метохии строит электросети и владеет ими, в то время как Косовская энергетическая компания нелегально ими пользуется. «Мы много раз успешно пресекали попытки Косовской энергетической компании стать членом Европейской сети операторов переносных систем. Международное сообщество должно остановить создание энергетической Великой Албании прежде, чем это нанесёт непоправимый ущерб региональной энергетике», – подчеркнул Джурич.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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