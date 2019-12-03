российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 декабря 2019, 17:52 мск

Новости Балканы

Российские боевые вертолеты пополнили армию Сербии

Фото: Минобороны России

В Сербию доставлены четыре новых боевых вертолёта Ми-35. Первоначально ожидалось, что российская военная техника поступит в Сербию только в первом квартале следующего года, но переброску вертолетов ускорил лично президент РФ Владимир Путин накануне встречи с сербским лидером в Сочи 4 декабря, пишет «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Сообщается, что подобным вооружением сербская армия никогда прежде не обладала. Как заявил эксперт по российской авиации Светозара Йокановича, переброска вертолётов ранее обозначенного срока – «твёрдое доказательство сербско-российского партнёрства».

В то же время специализирующийся на авиации журналист Петар Войинович со своей стороны обратил внимание, что армия Сербии переживает настоящий ренессанс. «Ми-35- это настоящий, чистокровный боевой вертолёт», – сказал он.

Официальная презентация военных вертолетов в Сербии намечена на 6 декабря.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.12.19

Президент Белоруссии в Сербии: «Многие хотели нас рассорить». / «Энергетическая Великая Албания»: Приштина отказалась от энергосети Сербии. / Милорад Додик: Боснийские политики нацелились на захват Республики Сербской. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Президент Белоруссии в Сербии: «Многие хотели нас рассорить»

«Энергетическая Великая Албания»: Приштина отказалась от энергосети Сербии

Милорад Додик: Боснийские политики нацелились на захват Республики Сербской

«Стоп кровавому сценарию!» Сербия вышла на митинги

«Стоп!»: жители Сербии заступились за своего президента

Белград встречает белорусского президента

Россия и Турция приготовили рождественский подарок Сербии

Домитинговались: один из лидеров сербской оппозиции пытается оправдаться в суде

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Экономика, Сербия,