Российские боевые вертолеты пополнили армию Сербии

В Сербию доставлены четыре новых боевых вертолёта Ми-35. Первоначально ожидалось, что российская военная техника поступит в Сербию только в первом квартале следующего года, но переброску вертолетов ускорил лично президент РФ Владимир Путин накануне встречи с сербским лидером в Сочи 4 декабря, пишет «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Сообщается, что подобным вооружением сербская армия никогда прежде не обладала. Как заявил эксперт по российской авиации Светозара Йокановича, переброска вертолётов ранее обозначенного срока – «твёрдое доказательство сербско-российского партнёрства».

В то же время специализирующийся на авиации журналист Петар Войинович со своей стороны обратил внимание, что армия Сербии переживает настоящий ренессанс. «Ми-35- это настоящий, чистокровный боевой вертолёт», – сказал он.

Официальная презентация военных вертолетов в Сербии намечена на 6 декабря.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.12.19

Президент Белоруссии в Сербии: «Многие хотели нас рассорить». / «Энергетическая Великая Албания»: Приштина отказалась от энергосети Сербии. / Милорад Додик: Боснийские политики нацелились на захват Республики Сербской. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»