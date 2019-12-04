«Исключительно важно»: что ожидает президент Сербии от встречи с Путиным

Переговоры президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, которые намечены на сегодня в cочинской резиденции российского лидера, будут касаться широкого круга вопросов – от газоснабжения до ситуации вокруг Косова. Об этом сообщил глава Сербии в интервью телекомпании РТС, которое цитирует «Балканист.ру».

В частности, Вучич сказал, что во время этой «исключительно важной» встречи речь пойдёт о проблеме Косово и Метохии, о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе. При этом лидер Сербии намерен обсудить с российским президентом его взгляд на расклад политических сил на мировой арене. «Я надеюсь, что эта встреча будет продуктивной. Для нас также важно продолжить разговор о двустороннем сотрудничестве после подписания экономического соглашения с Евразийским Союзом. Мы заинтересованы в увеличении товарооборота между нашими странами», – подчеркнул президент Сербии.

По его словам, еще одной из тем разговора станет развитие железных дорог Сербии, которые строятся при участии российской компании «РЖД Интернешнл». «Валево-Врбница – очень важный и тяжёлый участок дороги, он находится в настолько плохом состоянии, что мы вынуждены останавливать там поезда. Для его ремонта, обновления, строительства современных туннелей нам понадобится 450 млн евро, а на строительство железной дороги от Ниша до Прешево – более млрд евро», – отметил Вучич.

В то же время президент Сербии заявил, что газоснабжение страны стало ключевым государственным вопросом. «Мы не знаем, что может произойти в отношениях России и Украины, наша страна может оказаться в опасности, если мы не решим этот вопрос с российскими партнёрами», – объяснил Вучич. Он указал на то, как важен газ для функционирования крупных сербских предприятий.

«Без газа наша индустрия встанет, и это будет огромной проблемой для страны, я много раз объяснял это президенту Путину, я на эту тему с ним разговаривал больше, чем с кем бы то ни было в мире», – сказал сербский лидер.

По его словам, Сербия ранее получала газ через Украину и Венгрию. У страны есть запасы газа, но его покупка на мировом рынке осложняется тем, что большие объемы необходимо резервировать заранее. «Верю, что российские друзья помогут нам решить эту проблему», – выразил надежду Вучич.

В интервью РТС глава Сербии также поблагодарил Россию за «дружеский жест, за протянутую Сербии руку перед посещением Сочи». Он назвал прибывшие в Сербию раньше срока вертолёты Ми-35 «фантастически вооружёнными, мощными машинами».

«Сербия становится все сильнее, и идет на это в качестве превентивного шага, чтобы никто даже не допустил мысли о возможном нападении на Сербию», – сказал он.

Комментируя выпады оппозиционных изданий о том, что его визит в Сочи стал следствием так называемого «шпионского скандала», Вучич сообщил, что закрыл этот вопрос ещё в разговоре с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко. «Мы разговаривали открыто, совесть наша чиста, и я уверен, что мы продолжим развивать наши отношения с Россией. Если у российской стороны есть какие-то претензии на эту тему, я без проблем выслушаю», – заявил Вучич.

Он напомнил, что Сербия намерена отстаивать свою независимость, продолжать европейский путь суверенной и независимой страны, которой никто не смеет диктовать, с кем сотрудничать. «Мы верим в дружбу с Россией, это в наших интересах», – заключил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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