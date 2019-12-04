Испания не признает Косово: в ЕС не видят перспектив для сепаратистов

Испания не признает самопровозглашенную республику Косово. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью журналу Pais, которое цитирует сербский «Информер». При этом еврочиновник очень жестко высказался по поводу притязаний Приштины, европейских перспектив для Сербии и остальных стран региона.

«Испания не признала псевдо-государство Косово, и нет ни одного шанса, что это сделает. У стран Западных Балкан должна быть европейская перспектива, но я не представляю себе, сколько времени на это потребуется», – заявил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что руководство Евросоюза должно больше работать и меньше говорить, а также отметил, что изменение принципов работы Евросоюза не значит отмену конечной цели. «Евросоюзу необходимо усовершенствовать свои методы, сделать их более эффективными и менее риторическими. Мы не смеем терять время. Нужно иметь в виду, что принцип евроинтеграции, который был использован до недавнего времени, оказался неэффективным, и поэтому мне понятны желания отдельных участников его пересмотреть. Я лично буду работать с комиссаром по вопросам евроинтеграции, чтобы найти ответ. Невозможно и неэтично сообщить странам бывшей Югославии, что они потеряли европейскую перспективу», – сказал он.

Боррель также заверил, что официальная позиция Мадрида, отказавшегося признать Косово, не будет влиять на его работу, так как он больше не выполняет обязанности министра иностранных дел Испании. «Факт в том, что Испания не признала самопровозглашенное Косово и не намерена менять свою позицию»,– заявил при этом Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности.

Комментируя это заявление, сербский политолог Александр Павич высказал мнение, что такая неоднозначная ситуация повлияет на то, как Боррель приступит к решению сербско-албанской проблемы. «В отличие от дипломатов из стран, признавших псевдо-государство Косово, Боррелю будет нелегко оказывать давление на Белград, чтобы заставить его признать суверенитет Приштины», – считает политолог.

Что же касается перспективы евроинтеграции, то эксперт отметил, что процесс расширения ЕС фактически остановлен, и Борелль попросту не может сказать ничего нового на эту тему. «Это абсолютно ясный сигнал, что Сербия не может быть заложником внутренних кризисов в ЕС и ей нельзя позволить оставить себя в вечном ожидании», – считает политолог.

Руководитель Центра по развитию международного сотрудничества Стевица Деджански считает, что Боррель дал важный сигнал для Сербии. «Он знает, чего от него ждут. Это приободряющие вести – наконец ЕС будет представлять тот, кто прекрасно понимает, что региону принесёт изменение принципов работы Евросоюза, ведь здесь уже никто не верит пустым обещаниям», – отметил эксперт.

Аналитик Неманя Старович полагает, что Боррель в качестве представителя Евросоюза будет вести политику, которая способна объединить все страны-участницы ЕС. «Боррель – ветеран испанской политики, он ни в коем случае не станет подвергать опасности жизненные интересы Мадрида. Если дойдёт до диалога между Белградом и Приштиной, можно ожидать, что европейская служба по иностранным делам займёт нейтральную позицию. А перемены в методах евроинтеграции для стран-кандидатов станут хорошей возможностью для получения доступа к европейским фондам», – считает он.

Председатель внешнеполитического круга Милисав Пайич оценил заявление Боррель как дипломатическое. «Конечно же у Борреля есть собственное мнение насчёт одностороннего провозглашения независимости Косово. Испания активно сопротивляется попыткам Приштины стать частью международных организаций. Но, полагаю, он будет настаивать на возобновлении переговоров между Белградом и Приштиной. Что касается европейских перспектив для Сербии, то тут нет места оптимизму, пока между собой не договорятся страны-участницы», – заключил Пайич.

Брюссель, Катарина Лане

Брюссель. Другие новости 04.12.19

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