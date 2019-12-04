Слабак: экс-«премьер» Косова дал оценку своему преемнику

Новому «правительству» самопровозглашенной республики Косово, которое должно быть сформировано в ближайшее время, не следует отменять стопроцентные таможенные пошлины на сербские товары. Как заявил бывший «премьер-министр» Рамуш Харадинай, в противном случае у Приштины не останется шансов надавить на Белград.

«Если отменят пошлины, мы потеряем залог за признание суверенитета со стороны Белграда, а другого у нас нет», – пояснил он, отметив, что Приштина или вообще не добьется признания от Белграда, или будет вынуждена ради этого расстаться с чем-то важным, передает «Балканист.ру».

Также Харадинай скептически оценил своего потенциального преемника Альбина Курти, партия которого победила на «парламентских» выборах. «Курти станет «премьер-министром» больших разочарований. Думаю, он будет откровенно слабым главой правительства», – заявил Харадинай, который в этом году ушел в отставку после судебного расследования его военных преступлений на территории Косово и Метохии в 1998-1999 годы.

Экс-«премьер» заявил, что не видит у Курти управленческих способностей. «Инициирование тем, встревание в общественные разбирательства – это стиль жизни. Управление повесткой дня – это совсем другое», – считает Харадинай.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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