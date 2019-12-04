Сербская оппозиция снова пытается «переобуться»

Антиправительственная коалиция «Союз за Сербию» пытается представить сербскую оппозицию исключительно прозападной, но при этом манипулирует русофильской частью избирателей, чтобы привлечь их на свою сторону. Об этом заявила лидер патриотического движения «Заветники» Милица Джурджевич-Стаменковски, комментируя заявления сторонников оппозиции организовать в Москве с российскими чиновниками и заручиться их поддержкой.

«Конечно же, они стараются наладить контакты в Москве. Им это необходимо, чтобы хоть как-то легитимизировать свою деятельность. И они прекрасно понимают, что раз 70% сербов считают Россию самым большим союзником и партнёром, с такими настроениями в обществе надо считаться», – подчеркнула политик, слова которой цитирует «Балканист.ру».

В то же время Джурджевич-Стаменковски отметила, что, несмотря на частые поездки оппозиционеров в Москву, блок «Союз за Сербию » не может похвастаться поддержкой в российских политических кругах. «Россия заняла четкую позицию, заявив, что дестабилизация Сербии не в интересах сербских граждан. Конечно, Российская Федерация не станет комментировать внутренние политические процессы в Сербии и опускаться до того, чтобы высказывать мнение по поводу какого-то там «Союза за Сербию», – сказала лидер движения «Заветники».

Также она обратила внимание, как ловко «переобувается» сербская оппозиция в зависимости от своих интересов. «Бошко Обрадович, один из лидеров «Союза за Сербию», ранее считался в оппозиции русофилом. Сейчас он призывает воплотить в Сербии абсолютно антироссийский – македонский – сценарий: следовать по пути, который привёл НАТО в Македонию, установил там русофобскую политику и превратил страну в колонию», – отметила Джурджевич-Стаменковски.

При этом политик призвала не забывать, где именно получают инструкции и «методички» лидеры «Союза за Сербию». «Они ходили в американское посольство, встречались с директором политического сектора посольства США и получили приглашение на консультации со стороны европарламента», – сказала Джурджевич-Стаменковски.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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