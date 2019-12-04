Встреча Путина и Вучича: Россия пообещала Сербии газ, самолеты и поддержку в ситуации с Косово

Россия приветствует приверженность Сербии военному нейтралитету, готова поставить туда гражданские самолеты и продолжить обеспечение страны газом. Таковы итоги переговоров глав двух государств Александра Вучича и Владимира Путина.

В частности, по итогам встречи Вучич заявил, что получил уверения от президента России и главы «Газпрома» Алексея Миллера, что Сербия всегда сможет «покупать дополнительное количество газа с территорий других стран и что первый и второй квартал следующего года мы можем встретить с определенной уверенностью, вне зависимости от того, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной», передает РИА «Новости».

«Сербия будет обеспечена газом. В любом случае. По различным другим маршрутам», – цитирует слова Путина «Интерфакс».

Поставки российского газа в Сербию в прошлом году составили 2,1 млрд кубических метров, и, по прогнозам, будут только расти. Вучич уже заявлял, что намерен увеличивать объемы закупок газа у России и расширять подземное газохранилище.

Кроме того, Россия готова помочь Сербии с обновлением авиапарка национального перевозчика, и создать центр для ремонта самолетов, отмечает РИА «Новости».

«Российская сторона предлагает помощь в обновлении авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia, – заявил Путин на итоговой пресс-конференции. – При этом готовы поставлять не только самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники».

Обсудили стороны и вопросы, касающиеся Косово. «Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, мы безусловно поддержим позицию Сербии», – заявил Путин.

Российский президент также подчеркнул, что Россия поддерживает приверженность сербской стороны военно-политическому нейтралитету, и «оказывает содействие в укреплении обороноспособности Сербии».

Сотрудничество в военной и военно-технической сферах будет только развиваться, считает президент РФ. «Компании российского ВПК не только поставляют сербским партнёрам современное вооружение, но и наладили тесную производственную кооперацию», – сказал Путин.

Встреча глав государств прошла сегодня в Сочи. По словам президента России, переговоры прошли в дружественной, конструктивной атмосфере. «Мы подробно обсудили весь комплекс российско-сербского взаимодействия», – заявил Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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