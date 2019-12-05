«Дошло до Путина»: депутат Госдумы сделал президенту Сербии «непристойное предложение»

Известный российский журналист, депутат Госдумы Евгений Примаков оказался в центре скандала после предложения президенту Сербии Александру Вучичу создать временное правительство, включив в него лидеров оппозиции Драгана Джиласа и Бошко Обрадовича. Сербский лидер ответил категорическим отказом, а сама тема стала предметом обсуждения на высшем уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет сербское издание «Блиц», такое предложение о временном правительстве с участие оппозиции было озвучено весной, когда Примаков брал интервью у главы Сербии для телеканала «Россия 24». «Когда интервью закончилось, разговор пошёл в совершенно незапланированном и не согласованном русле. Примаков предложил вашему президенту создать техническое правительство с Джиласом и Обрадовичем»,– пишет издание со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

При этом отмечается, что когда Примаков попытался объяснить сербскому лидеру, что техническое временное правительство – лучшее решение для преодоления существовавшего на тот момент политического кризиса, Вучич его прервал и заявил, что это непристойное предложение и говорить больше не о чем, а затем попросил сотрудников выпроводить гостя.

Примечательно, что накануне визита сербского президента в Сочи Примаков выпустил в эфир программу, в которой поднял скандальные темы шпионского скандала в Сербии, торговли оружием, а также влияния России в косовском вопросе, которые активно муссирует в своей политической борьбе сербская оппозиция, чтобы снизить рейтинг президента Вучича.

Примаков, рассуждая о возможном подкупе сербского сотрудника российским офицером службы безопасности, задался вопросом, почему этот снимок всплыл именно сейчас. Журналист проанализировал тему так называемого индивидуального плана партнерства и договора о сотрудничестве с НАТО, хотя власти Сербии официально заявили, что эти документы не значат вступление страны в Североатлантический альянс, а ЕС закрыл проект евроинтеграции для стран Западных Балкан.

Примаков предположил, что госпитализация президента Сербии была нужна, чтобы не говорить об этих документах. «Президент Вучич слег в больницу, пытаясь скинуть с себя часть ответственности за подписание этих соглашений. А после этого появился видео-снимок о том, как кто-то что-то кому-то передаёт. Весьма интересная случайность», – заключил Примаков.

Как пишет «Блиц», причина возросшего давления на президента Сербии может быть в том, что у Москвы, кроме Белграда, больше не осталось надежных партнёров в балканском регионе, после того как Босния заключила соглашение о продолжении сотрудничества с НАТО. Существует мнение, что именно поэтому Москва настаивает на расширении сотрудничества с Сербией. С другой стороны на Белград давит Запад, который в курсе намерений Москвы.

Интересно, что идею о временном правительстве спустя несколько месяцев после предложения Примакова, озвучил оппозиционер Бошко Обрадович. «Без временного, технического правительства у нас не будет гарантий, что власть изменит свое отношение по вопросам свободы СМИ и свободы выбора. Поэтому единственный ответ оппозиции – это бойкот весенних парламентских выборов, если власть не согласится на формирование временного правительства», – заявлял Обрадович в августе этого года.

Президент Вучич лично подтвердил, что Евгений Примаков предлагал ему создать временное правительство и включить в него одиозных оппозиционеров. «Да, у нас был разговор об этом и этот факт задокументирован, мы не были наедине. Я бы отказал любому, кто мне предложил бы включить в правительство, на год или не знаю на какой срок, людей, обворовавших Сербию, таких, как Джилас, Обрадович и Еремич», – подчеркнул глава Сербии.

Со своей стороны Примаков опубликовал в «Фейсбуке» комментарий с опровержением этой информации. «Да я этих персонажей даже не знаю никого», – заявил журналист и разместил в соцсети совместное фото с президентом Сербии. «После интервью 26 марта, когда «Международное обозрение» готовило моно-выпуск по Сербии, мы мило сфотографировались с Президентом Вучичем. Тогда ещё ни я, ни Президент Вучич и не подозревали, что полчаса назад, в ходе этого самого интервью, я «сменил тему» и стал предлагать ему создать правительство с самыми упоротыми оппозиционерами. Президент в этот момент совместного фото и предположить не мог, что он уже прервал интервью и с гневом потребовал от помощников вывести меня вон из помещения. На фото: я, когда меня уже обругали и выгнали; разгневанный Президент Вучич, выгнавший вон журналиста-интригана», – отметил Примаков.

Так или иначе, в этой ситуации очень показателен тот факт, что Примаков не побывал 4 ноября в Белграде на торжественном открытии бюста своего прославленного деда Евгения Максимовича Примакова. В церемонии принимали участие первые лица страны, включая президента Вучича.

Комментируя скандал вокруг Примакова, российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обратил внимание, что Сербия оказалась в центре политических интересов различных групп, которые входят между собой в противоречие. «Эта история с интервью Евгения Примакова и его несуразным вопросом, на мой взгляд, связана с тем, что очень много в последнее время политических групп и сил пытается заниматься Балканами и Сербией, в частности. У этих сил разные интересы и они входят в противоречие друг с другом», – пояснил эксперт.

В то же время, как считает Бондаренко, эти противоречия – не повод выходить за «красные дипломатические линии». «К сожалению, видимо, действительно имевший место подобный разговор, факт которого подтверждают, как дипломатические источники, так и сербская сторона, вышел далеко за рамки журналистской и дипломатической этики, и даже обсуждался на встрече президентов России и Сербии в Сочи», – отметил директор Фонда прогрессивной политики.

По его словам, в последнее время отношения Москвы и Белграда словно проходят проверку на прочность. «Этот момент мог бы негативно сказаться на отношениях Москвы и Белграда. К счастью, ими занимаются серьезные системные игроки, и эти отношения находятся на очень высоком уровне. Их не могут омрачить ни шпионские, ни оружейный провокации, ни подобные неприличные предложения со стороны депутата Госдумы», – резюмировал Бондаренко.

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