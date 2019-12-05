Путин удивил президента Сербии самым дорогим подарком

Президент РФ Владимир Путин преподнес своему сербскому коллеге Александру Вучичу старинное боевое оружие первого короля Сербии Милана I Обреновича, которое было куплено на международном аукционе. «Великая честь! Большое спасибо!» – поблагодарил сербский лидер главу российского государства.

«Я получил нечто, что для меня, не считая орденов и наград, дороже всего на свете. Владимир Путин пожелал подарить мне оригинальное оружие Милана Обреновича», – не скрывал эмоций сербский президент, отметив, что ожидал в подарок шахматы, вино или книгу.

Впрочем, как отмечает портал «Балканист.ру», президенту Сербии была вручена также бутылка вина из сочинских виноградников. «Это не секрет, и Путин знает, что я люблю и ценю вино. Я пил с ним вино у него дома, и он сам предпочитает этот напиток», – поделился Вучич.

В то же время сербский лидер сообщил, подарил президенту России икону Преображения Господнего XIX века и отметил, что верит, что подарок российскому лидеру, истинному верующему и ценителю икон, действительно понравился.

Милан Обренович (1854-1901) в 1882 году стал первым королём Сербии. Придерживался в своей политике русофильской линии. Во время его правления, впервые в истории Сербии, в 1875 году, была созвана Народная Скупщина. В 1876 году, в надежде избавить тогда еще княжество Сербию от многовекового турецкого ига, он объявил войну Османской империи, которая впоследствии привела к русско-турецкой войне 1877-1878 годов, имевшей решающее значение для освобождения балканских народов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.12.19

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