Вопреки Гаагскому трибуналу: Приштина отправила сербского политика в тюрьму за правдивое заявление

Бывший «министр» местного самоуправления в «правительстве» самопровозглашенной республики Косово, член партии «Сербский список» Иван Теодосиевич приговорен к двум годам лишения свободы за высказывание о вымышленности так называемого «инцидента в Рачаке», который стал поводом для военной агрессии НАТО в отношении Югославии. Политика осудили за «призыв к национальной, расовой, религиозной ненависти и беспорядкам».

По версии албанских сепаратистов, представители югославской полиции устроили в селе Рачак резню в январе 1999 года, убив 45 мирных жителей. Сербия со своей стороны настаивает, что речь шла о спецоперации против группы албанских боевиков, передает «Балканист.ру».

Комментируя этот приговор, президент Сербии Александр Вучич назвал ситуацию в самопровозглашенной республике «ужасающей». «Все члены «Сербского списка» будут повторять это, и я повторяю сейчас, что «геноцид» в Рачаке – сфабрикованное дело. Посмотрим, осудят ли они каждого из нас?» – заявил он и отметил, что история «была сфальсифицирована вором, мошенником и обманщиком Уильямом Уокером», который настаивал на факте этнической чистки, хотя экспертиза показала, что у всех убитых на руках есть следы пороха, а трупы были переодеты в гражданскую одежду. Позже даже Гаагский трибунал был вынужден задним числом исключить из списка обвинений против Слободана Милошевича «инцидент в Рачаке».

Слова Вучича в защиту Теодосиевича крайне резкую реакцию Приштины. В частности, косовский «президент» Хашим Тачи заявил, что сербы должны быть осуждены за это «преступление». Экс-«премьер-министр» Косова Рамуш Харадинай, в свою очередь, заявил, что «Сербия бесстыже хранит преступный менталитет наследия Милошевича». «О патологической ненависти Вучича к албанцам свидетельствует его заявление о том, что убийство в Рачаке сфабриковано», – подчеркнул Харадинай.

Между тем на защиту сербского президента встал митрополит Рашко-Призренский Теодосий, который назвал меру пресечения Теодосиевичу «драконовской» и заявил, что в демократическом обществе не может быть места двойным стандартам. «Неприемлемо, что сербов наказывают драконовскими сроками, а бывших полевых командиров Армии Освобождения Косово величают национальными героями, хотя на их руках кровь их же сограждан», – указал он.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич заявил, что на лидера Сербии «устроила облаву та же самая преступная группа, которая сфабриковала историю с Рачаком, потому что президент опирается на непоколебимые факты и настаивает на правде».

Он также напомнил, что манипуляцию косовских албанцев фактами признали французы в статье журнала «Фигаро», а финская команда патологоанатомов, работавшая на месте преступления, утверждала, что налицо подтасовка улик. «Никто не остановит Сербию в ее стремлении воззвать к правде любой ценой», – заявил Джурич.

Стоит отметить, что защита Ивана Теодосиевича намерена обжаловать обвинительный приговор в кратчайшие сроки.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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