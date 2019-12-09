«Пример экстремизма»: власти Сербии оценили субботний штурм парламента

Субботний протест сербской оппозиции закончился скандалом. Протестующие во главе с лидером блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадовичем пыталась взять штурмом Народную Скупщину, выламывая двери национальным флагом. В ответ представители правительства страны назвали эту провокацию «примером экстремизма», на который должны обратить внимание правоохранительные органы.

В частности, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, комментируя попытку штурма Скупщины, заявила, что «это та Сербия, которую они хотят видеть, и таким способом они намерены добиваться власти». При этом в твиттере глава правительства попросила объяснить Обрадовичу, что государственный флаг – «не палка, а национальный символ».

Министр инфраструктуры и транспорта Сербии Зорана Михайлович со своей стороны обратила внимание, что любой протест с участием Обрадовича превращается в акт агрессии. «Почему-то оппозиция забывает, что в демократических условиях к власти приходят путем голосования, а не штурмом парламента», – подчеркнула она.

Заместитель председателя правительства Ивица Дачич призвал ответственные структуры разобраться с зачинщиками инцидента, который он назвал «примером экстремизма и насилия». «Некоторые партии, видимо, способны попасть в Скупщину только, выломав двери, а не с помощью выборов», – заявил он.

Представители оппозиции в ответ заверили, что это был лишь перфоманс – якобы никто не выламывал двери, участники акции только стучали в них, пытаясь вызвать власти на диалог. Тем не менее, в ходе акции Обрадович заявлял, что выступает в защиту Конституции. «Они заблокировали Скупщину, мы её освободим!» – призвал он под выкрики соратников: «Ударь! Ударь! Сожги Скупщину! Сожги!»

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 07.12.19

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