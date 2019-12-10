Без шансов на победу для оппозиции: предвыборный расклад в Сербии

Сербская прогрессивная партия во главе с президентом страны Александром Вучичем является фаворитом предстоящих парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования агентства Factor plus.

В частности, если бы парламентские выборы в Сербии состоялись в ближайшее воскресенье, Сербская прогрессивная партия набрала бы 52,9% голосов, тогда за оппозиционный антиправительственный блок «Союз за Сербию» проголосовало бы 10,1% избирателей.

В то же время Социалистическая партия Сербии могла бы получить 9,8%, коалиция «Движения свободных граждан» и «Партии современной Сербии» – 6,5%.

При этом вблизи с 5-процентным барьером находится СПАС, рейтинг которого составляет 4,1%. У Партии объединенных пенсионеров 3,6%, в то время как Сербскую радикальную партию поддерживают 3,2% избирателей. Бывшая Демократическая партия Сербии – движение «Метла 2020» набрало бы 2,4% голосов, а все остальные, включая партии национальных меньшинств, делят между собой оставшиеся 7,4%.

Что касается явки, то 45% опрошенных заявили о намерении проголосовать на парламентских выборах, а 20% – еще не определились.

Комментируя предвыборный расклад, директор агентства Factor plus Владимир Пейич обратил внимание, что, несмотря на насыщенную событийную повестку, нет никаких серьезных изменений по сравнению с рейтингами последних нескольких месяцев. «Первая причина заключается в том, что избиратели твердо стоят на своем выборе, а вторая заключается в том, что всё упомянутое ещё не отразилось на процентах, поэтому вполне возможно, что всё изменится через месяц или два», – цитирует эксперта Blic.

Парламентские выборы в Сербии пройдут весной будущего года.

Белград, Катарина Лане

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