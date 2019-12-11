Косовская проблема: президент Сербии обозначил принципиальную позицию

Сербия готова вести переговоры только о компромиссном решении косовской проблемы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью греческой ежедневной газете «Катимерини». «Если кто-нибудь думает, что может приехать в Белград и сказать нам, чтобы мы признали Косово и Метохию как независимую страну, этого не произойдет», – подчеркнул он.

Комментируя разграничение территорий как один из возможных способов урегулирования косовского кризиса, Вучич задал встречный вопрос, о каких границах говорить – тех, что признаны Китаем, Россией, Грецией и Испанией, или о тех, которые признали Франция и Германия? Вместе с тем сербский лидер напомнил, что Белград всегда стремился к компромиссу и не будет навязывать решение, которое отвечало бы интересам только одной стороны.

При этом Вучич поблагодарил Грецию за то, что она не признала независимость Косово, и сказал, что эта страны «защищает международное право, несмотря на давление, которому подвергается».

Условием для начала переговоров с Приштиной он назвал отмену стопроцентных пошлин на товары из Сербии, введенных в Косово год назад. «Вы не услышите от меня других просьб кроме того, что мы хотим, чтобы стопроцентные пошлины (налагаемые Приштиной на сербскую продукцию) были отменены. Тогда мы сядем за стол, обсудим проблему и попытаемся найти решение», – заявил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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