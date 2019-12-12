Прощание с Юрием Лужковым: Сербия скорбит вместе с москвичами

В Белграде в день похорон бывшего московского мэра Юрия Лужкова вспоминают его вклад в дружеские отношения двух столиц. «Юрий Лужков был большим другом нашего народа и таковым останется в нашей памяти навсегда. Белград скорбит вместе с москвичами в этот печальный час», – сказал экс-министр иностранных дел Югославии с 1998 по 2000 год Живадин Йованович.

По его словам, проблемы Белграда и Москвы в то время, когда Лужков возглавлял мэрию российской столицы, были похожи. «Мэр Москвы Юрий Лужков приложил огромные усилия для развития сотрудничества Москвы и Белграда в ряде важных областей, особенно в вопросах модернизации инфраструктуры, переработке сточных вод и развития коммунальных служб. Однако самый большой вклад он сделал в сближение народов главных городов двух братских стран Сербии и России», – отметил Йованович.

Он также напомнил, как сопереживали москвичи югославской трагедии, когда Запад бомбил страну обедненным ураном. Москвичи в то время устраивали митинги протеста у американского посольства в России. «Москва и миллионы её жителей всегда выражали солидарность с Белградом и Сербией, особенно когда Сербии это было жизненно необходимо. Во времена агрессии НАТО и санкций, введённых западными силами против Югославии, Москва и москвичи слали гуманитарную помощь и это Белград и Сербия никогда не забудут», – подчеркнул дипломат.

Сегодня в Москве проходит церемония прощания с Юрием Лужковым. Экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.12.19

В Сараево объявили персоной нон грата лауреата Нобелевской премии. / Косовская проблема: президент Сербии обозначил принципиальную позицию. / Европерспективы: Сербия открыла новую главу в переговорах с Брюсселем. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»