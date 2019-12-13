Наталья Поклонская ответила на украинскую ноту протеста в адрес Сербии

Министерство иностранных дел Украины «выразило глубокую обеспокоенность» в связи с приездом в Белград «оккупационной администрации Крыма» и заявило, что Сербия, принимая делегацию, тем самым нарушает резолюцию 68 Совета Безопасности ООН о «территориальной целостности Украины».

Поводом для дипломатического скандала стал визит крымской делегации в Белград на прошлой неделе на конференцию «Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание воли граждан Крыма».

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал украинскую ноту «обычным демаршем, которые мы получаем регулярно», и сообщил, что крымская делегация в ходе визита не встречалась с представителями власти, поэтому никаких нарушений резолюции не было, передают сербские «Новости». Дачич также предложил Украине разобраться с оппозиционным деятелем и лидером «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем, который встречался с крымской делегацией.

Комментируя этот скандал, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, которая также участвовала в поездке, обратила внимание, что «резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, как и любая другая, не имеет статуса юридически обязательного документа». «Иными словами, государства вправе сами решать, выполнять ли, и, если выполнять, то как, её положения. Делегация России, насколько мне известно, голосовала против, и, как известно, наша страна эту резолюцию не признаёт», – подчеркнула российский парламентарий.

Кроме того, делегация Сербии не поддержала эту резолюцию. «Это означает, что Сербия никаких обязательств – ни юридических, ни добровольных по этой резолюции не несёт», – указала Поклонская.

«Желание МИДа Украины представить эту конфронтационную и не соответствующую общепризнанным принципам и нормам международного права инициативу за согласованную волю международного сообщества вполне объяснимо . Но в данном случае украинские дипломаты явно выдают желаемое за действительное. Сербия ничего не нарушала», – российский депутат.

Белград – Москва, Катарина Лане

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