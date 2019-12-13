Сербская оппозиция снова заблокировала государственную телекомпанию

Сербская оппозиция вновь заблокировала здание государственной телерадиокомпании РТС в Белграде. На пресс-конференции по поводу предстоящего протеста один из лидеров «Союза за Сербию» Вук Еремич заявил, что это – «предупреждение и призыв к честным людям в РТС начать профессионально выполнять свою работу», передает «Балканист.ру».

Руководство РТС со своей стороны подчеркнуло, что нарушения в их работе, если таковые имеются, должны исправляться не путем применения физического насилия, а правовыми механизмами. «Кроме того, что такое поведение недопустимо, это и очень опасно. До сих пор только удача и разумное поведение органов безопасности помогли избежать серьезных и неизгладимо плохих последствий для всех», – заявили в РТС.

В профессиональном сообществе намерения оппозиционеров подвергли критике. В Союзе журналистов Сербии акцию охарактеризовали как «давление на СМИ».

«Каждый человек имеет право выражать несогласие с редакционной политикой любых СМИ, но недопустимо создавать препятствия журналистам для выхода на работу», – считает президент сербского Союза журналистов Владимир Радомирович.

Председатель Независимого Союза журналистов Сербии Желько Бодрожич со своей стороны подчеркнул, что он понимает обиду и разочарование оппозиции, поскольку РТС по большей части игнорирует их, «однако, все это не может быть оправданием тому, что журналистов преследуют и не пускают их на работу».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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