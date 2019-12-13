Подготовка госпереворота в Сербии: лидера оппозиции поймали в компании с криминальным авторитетом

В сербских СМИ опубликован фотоснимок одного из лидеров оппозиции Бошко Обрадовича в компании криминального авторитета Срджана Аджема. Как считает редактор таблоида «Информер» Драган Вучичевич, оппозиционер пытается заручиться поддержкой преступного авторитета для попытки госпереворота.

«Он [Бошко Обрадович], вероятно, взбешен тем, что ему не удалась прошлая попытка вломиться в Скупщину вместе со своими экстремистами, когда они пытались разбить стекло древком флага. Обрадович, очевидно, намерен взять власть силой. Он же встречается не с академиками или экономистами, а с крупным преступником. Оппозиция хочет отобрать власть, и фотография доказывает это. О чем ещё ему разговаривать с Аджемом? Ну не о пахлаве и премьерах в кинотеатрах же», – обратил внимание журналист в интервью телекомпании «Пинк», которое цитирует «Балканист.ру».

По словам редактора «Информера», лидеры оппозиционного блока «Союз за Сербию» начали организованную кампанию против полиции в отместку за аресты своих родственников, одного из которых задержали с почти тремя килограммами кокаина, а второго – с семьюдесятью. «Поэтому Драган Джилас дал приказ Бошко Обрадовичу демонизировать полицию», – считает Вучичевич.

Он также напомнил, что «Обрадович и Джилас также угрожают судье, который расследует сфабрикованную ими же аферу о незаконной торговле сербским оружием». «Они угрожают людям лишением их работы, они придумывают оружейные и наркоаферы и бездоказательно обвиняют в них президента Вучича. Однако оппозиции нечего сказать, когда ей предъявляют факты», – отметил редактор «Информера».

Журналист полагает, что эта организованная кампания напоминает ситуацию перед убийством премьер-министра Зорана Джинджича. «В работе тот же самый сценарий», – сказал Вучичевич.

По его словам, сегодня оппозиция намерена представить «доказательства» связи семьи президента Сербии Александра Вучича с обнаруженной недавно плантацией марихуаны. «Я не знаю, что они намерены поведать сегодня, но, по моим данным, в 2009 году правительство выделяло хозяину той фермы субсидии, так как он был крупнейшим производителем органических овощей в стране. Но ему не давали субсидии на выращивание марихуаны!» – отметил Вучичевич, пояснив, что теперь фермеру грозит многолетний тюремный срок.

Редактор сербского портала подчеркнул, что каждая попытка оппозиции обвинить в смертных грехах президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи – бесплодна. «Активность оппозиции обернулась против них же самих. Сейчас, когда полиция взялась за них, в их рядах началась паника», – заключил Вучичевич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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