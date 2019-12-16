Глава МИД Сербии готов поехать на суд в Гаагу

Глава сербской дипломатии, лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич обвинил советника «министра иностранных дел» самопровозглашенной республики Косово Йетлира Зиберая во лжи, и заявил, что готов поехать на суд в Гаагу в качестве свидетеля против так называемой Армии освобождения Косово.

Таким образом Дачич ответил на заявления Зиберая о протоколе сессии Исполкома Социалистической партии Сербии (СПС) от февраля 1999 года, где якобы говорилось о намерениях сербов «скрыть резню и массовую высылку албанцев», который должен послужить основой для вызова Дачича в Специальный суд в Гааге.

«Я и без этого готов пойти в Специальный суд по злодеяниям Армии освобождения Косово, у меня есть тонны материалов, которые лучше всего рассказывают о том, кто кого выгонял из Косово и Метохии», – сказал глава МИД Сербии в интервью «Вечерним новостям».

Дачич отметил, что ему достаточно просмотреть отчеты о заседаниях Совета Безопасности ООН. «Поскольку Косово является государством ровно настолько, насколько достоверным является этот протокол сессии СПС, которым галлюцинирует Зиберай. Но, к сожалению, не галлюцинация, а реальное положение дел то, что более 200 000 изгнанных сербов из Косово и Метохии не могут вернуться домой в течение двух десятилетий», – подчеркнул сербский министр.

Дочич также заявил, что готов отправиться в Специальный суд в качестве свидетеля против начальников Зиберая из высших властей Приштины, которые возглавляли террористическую так называемую Армию освобождения Косово.

Белград, Катарина Лане

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