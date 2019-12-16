Косовского экс-«премьера» ждут следственные органы Сербии

Покидающий свой пост косовский «премьер-министр» Рамуш Харадинай получил приглашение посетить следственные органы Сербии, чтобы понести ответственность за преступления против сербского населения. Министр обороны Сербии Александр Вулин предложил лидеру сепаратистов пересечь границу самопровозглашенной республики и въехать на территорию, контролируемую сербами.

«Мы позволим ему годами объяснять свои злодеяния сербским следственным органам», – подчеркнул глава сербского оборонного ведомства, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Комментируя заявление косовского «премьера» о том, что президент Сербии Александр Вучич «и его коллеги Александр Вулин и [глава МИД Сербии] Ивица Дачич не могут отрицать, что молодежь из Армии освобождения Косово прогнала их из края», министр обороны Сербии предложил сначала рассказать эту историю «президенту» Косова Хашиму Тачи, который благодарит за это НАТО, а затем спросить представителей Североатлантического альянса, зачем 78 дней бомбили Сербию. «Нам все равно, пусть они договариваются между собой, кто несет ответственность за убийства мирных жителей и солдат», – констатировал Вулин.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Приштина. Другие новости 16.12.19

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